Более 1,6 миллиона избирателей стали победителями «Миллиона призов» в Москве

Семейные пары и родители с детьми также участвуют в специальных розыгрышах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ
Первый розыгрыш программы «Миллион призов» для участников электронного голосования на выборах президента прошел в Москве. Победителями стали 1,6 миллиона избирателей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Среди них разыграли одну, три и пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на умные колонки, а также покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах. Кроме того, выигрыш можно перевести на благотворительность.
В этом году по условиям акции москвичи старше 60 лет, которые проголосуют онлайн, гарантированно получат скидку в размере одной тысячи призовых баллов на покупки в любой из аптек-партнеров.
По тысяче баллов достанется голосующим онлайн впервые, если они не победили в основном розыгрыше. А избиратели не старше 25 лет получают скидку в 500 баллов для оплаты подписки онлайн-сервисов.
Семейные пары и родители с детьми также участвуют в специальных розыгрышах.
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