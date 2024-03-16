Более 1,6 миллиона избирателей стали победителями «Миллиона призов» в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Семейные пары и родители с детьми также участвуют в специальных розыгрышах.

Более 1,6 миллиона избирателей стали победителями «Миллиона призов» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Тема:
Выборы президента России 2024

Первый розыгрыш программы «Миллион призов» для участников электронного голосования на выборах президента прошел в Москве. Победителями стали 1,6 миллиона избирателей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди них разыграли одну, три и пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на умные колонки, а также покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах. Кроме того, выигрыш можно перевести на благотворительность.

В этом году по условиям акции москвичи старше 60 лет, которые проголосуют онлайн, гарантированно получат скидку в размере одной тысячи призовых баллов на покупки в любой из аптек-партнеров.

По тысяче баллов достанется голосующим онлайн впервые, если они не победили в основном розыгрыше. А избиратели не старше 25 лет получают скидку в 500 баллов для оплаты подписки онлайн-сервисов.

Семейные пары и родители с детьми также участвуют в специальных розыгрышах.

Тема:
Выборы президента России 2024
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