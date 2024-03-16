В Москве закончили реставрацию особняка архитектора Шехтеля

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Одна из уникальных деталей здания — водосточные трубы с воронками в виде готических горгулий.

В Москве закончили реставрацию особняка архитектора Шехтеля

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Завершилась реставрация особняка архитектора Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке в Москве. Всего за последние 13 лет в городе отремонтировали и обновили еще 40 зданий, построенных по его проектам или с его участием. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Одна из уникальных деталей здания — водосточные трубы с воронками в виде готических горгулий. Со временем скульптуры были утрачены, но специалисты сумели их воссоздать по сохранившимся архивным фотографиям.

«Дом построен в духе романтических традиций конца XIX века, а источником его композиции и образа послужили небольшие европейские замки — излюбленная тема в архитектуре периода эклектики и раннего модерна», — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося архитектора. В столице Шехтель принимал участие в строительстве около 90 объектов культурного наследия.

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