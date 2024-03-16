В Штабе по наблюдению рассказали о кибератаках на ДЭГ

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Несмотря на все это, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, все голоса своевременно и корректно записываются в блокчейн.

В Штабе по наблюдению рассказали о кибератаках на ДЭГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

Тема:
Выборы президента России 2024

За полтора дня, прошедших с начала выборов президента России, московская система электронного голосования отразила большое количество атак. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

«Как и ожидалось, с самого начала выборов мы наблюдаем большое количество кибератак на московскую систему электронного голосования. Однако система их отражает. Достаточно большое количество атак разработчики отмечают из-за рубежа. Часть из них — с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны. Отдельно подчеркну, что зафиксировано большое количество и прямых атак — с серверов, располагающихся в США и Великобритании», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что несмотря на все это, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, все голоса своевременно и корректно записываются в блокчейн.

По данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, московская система электронного голосования целенаправленно выбрана злоумышленниками для того, чтобы дискредитировать выборы президента России.

«Сегодня несколько раз электронные ресурсы Москвы, в том числе и собственно система электронного голосования, были выставлены на запрещенных ресурсах как таргет-цели для атак. То есть, по сути, были задействованы хакеры из разных стран, которые должны были вмешаться в систему. Очевидно, что это спланированная акция, ставящая целью дискредитировать выборы Президента России», — добавил Ковалев.

Отдать свой голос на выборах президента можно сегодня и в воскресенье. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 часов, онлайн это доступно в любое время до 20:00 завтрашнего дня.

Тема:
Выборы президента России 2024
16 мар
«Я был удивлен»: Расмуссен оценил статью Washington Post о выборах в Белгороде
16 мар
Итоговая явка на второй день выборов президента превысила 58%
16 мар
Почти 4,3 миллиона человек проголосовали в Москве за первые два дня выборов
16 мар
Жители Новосибирска активно участвуют в выборах президента вопреки метели
16 мар
Явка на выборах президента России превысила 55%
16 мар
В Германии отметили смелость голосующих под обстрелами жителей Белгорода
16 мар
Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД за фейки о выборах в Крыму
16 мар
Жога заявил о высокой оценке легитимности выборов иностранными наблюдателями
16 мар
Молодой человек в день своего 18-летия принял участие в выборах президента
16 мар
Потомок д`Артаньяна похвалил организацию президентских выборов в России
+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:37
«Я был удивлен»: Расмуссен оценил статью Washington Post о выборах в Белгороде
22:23
В Кремле сообщили о ликвидации 550 диверсантов при атаках ДРГ на границе
22:11
Пять лет без Началовой: как сейчас выглядит могила звезды на Троекуровском кладбище
21:57
Итоговая явка на второй день выборов президента превысила 58%
21:43
Гимнастка сорвалась на манеж с большой высоты в цирке Новосибирска
21:29
В Штабе по наблюдению рассказали о кибератаках на ДЭГ

Сейчас читают

Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов
«Совсем из ума выжили»: Маковецкий в резкой форме ответил на слухи о краже денег
«Невероятное удовольствие»: в Сеть попало фото Агаты Муцениеце с голой грудью
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок