В Штабе по наблюдению рассказали о кибератаках на ДЭГ

За полтора дня, прошедших с начала выборов президента России, московская система электронного голосования отразила большое количество атак. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

«Как и ожидалось, с самого начала выборов мы наблюдаем большое количество кибератак на московскую систему электронного голосования. Однако система их отражает. Достаточно большое количество атак разработчики отмечают из-за рубежа. Часть из них — с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны. Отдельно подчеркну, что зафиксировано большое количество и прямых атак — с серверов, располагающихся в США и Великобритании», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что несмотря на все это, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, все голоса своевременно и корректно записываются в блокчейн.

По данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, московская система электронного голосования целенаправленно выбрана злоумышленниками для того, чтобы дискредитировать выборы президента России.

«Сегодня несколько раз электронные ресурсы Москвы, в том числе и собственно система электронного голосования, были выставлены на запрещенных ресурсах как таргет-цели для атак. То есть, по сути, были задействованы хакеры из разных стран, которые должны были вмешаться в систему. Очевидно, что это спланированная акция, ставящая целью дискредитировать выборы Президента России», — добавил Ковалев.

Отдать свой голос на выборах президента можно сегодня и в воскресенье. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 часов, онлайн это доступно в любое время до 20:00 завтрашнего дня.