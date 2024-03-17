«Не могу в это поверить»: дом Кары Делевинь в Лос-Анджелесе стоимостью семь миллионов долларов сгорел дотла

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

В Лос-Анджелесе сгорел дом Кары Делевинь за 7 миллионов долларов

«Не могу в это поверить»: дом Кары Делевинь в Лос-Анджелесе стоимостью семь миллионов долларов сгорел дотла

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

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Однако котов звезды удалось эвакуировать, они в безопасности.

Особняк за семь миллионов долларов модели и актрисы Кары Делевинь полностью разрушен пожаром. Дом звезды находился в Лос-Анджелесе.

Сама знаменитость не пострадала, так как во время пожара находилась в Лондоне на премьере мюзикла «Кабаре». Возгорание началось в подсобном помещении, а дальше перешло на чердак.

Под натиском пламени часть перекрытий обвалилась. Причина инцидента — обрыв линий электропередачи, который случился из-за сильного ветра.

Для ликвидации возгорания огнеборцам понадобилось три часа. Было задействовано 13 единиц техники и 94 специалиста: один из них пострадал во время тушения и попал в больницу.

«Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что цените то, что у вас есть», — написала Делевинь в социальных сетях.

Звезда также призналась, что очень переживала за своих котов. К счастью, никто из них не пострадал.

Ранее 5-tv писал, что певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома в Москве.

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