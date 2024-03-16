Уже 90% избирателей проголосовали дистанционно на выборах президента

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 16 0

Чуть больше четырех миллионов человек воспользовались платформой ДЭГ.

Уже 90% избирателей проголосовали дистанционно на выборах президента

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Тема:
Выборы президента России 2024

Более четырех миллионов избирателей проголосовали на выборах президента с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На специальном портале по наблюдению за онлайн-выборами сообщили, что 90% людей уже воспользовались платформой ДЭГ.

В дистанционном голосовании в 28 регионах выдали 4 279 690 бюллетеней, по состоянию на 22:34 по Москве. Всего выбрать одного из кандидатов онлайн планируют 4,7 миллиона человек.

Прямо сейчас в России проходят выборы президента страны. Они продлятся до 17 марта включительно.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге 103-летняя блокадница приняла участие в выборах президента.

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