Уже 90% избирателей проголосовали дистанционно на выборах президента

Чуть больше четырех миллионов человек воспользовались платформой ДЭГ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА
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Более четырех миллионов избирателей проголосовали на выборах президента с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На специальном портале по наблюдению за онлайн-выборами сообщили, что 90% людей уже воспользовались платформой ДЭГ.
В дистанционном голосовании в 28 регионах выдали 4 279 690 бюллетеней, по состоянию на 22:34 по Москве. Всего выбрать одного из кандидатов онлайн планируют 4,7 миллиона человек.
Прямо сейчас в России проходят выборы президента страны. Они продлятся до 17 марта включительно.
Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге 103-летняя блокадница приняла участие в выборах президента.
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