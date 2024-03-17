Он так смотрел на мир: что позволило Александру Ширвиндту стать звездой

Эфирная новость 27 0

Его называли королем флегматичного юмора из-за особой манеры шутить.

Он так смотрел на мир: что позволило Александру Ширвиндту стать звездой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Ушел из жизни Александр Ширвиндт, в клинике, после продолжительной болезни. Один из представителей блистательной советской театральной плеяды.

Актер, режиссер, телеведущий, писатель, учитель. Он воспитал в Щукинском училище, где преподавал с 1957 года, несколько десятков поколений российских артистов.

Полвека служил в Театре сатиры, в репертуаре которого как нельзя лучше могли проявиться его собственная ирония и самоирония. Его называли королем флегматичного юмора из-за особой манеры шутить, когда зрители не переставали смеяться, а он оставался подчеркнуто невозмутимым.

В 1970-1980-е годы его сценки в дуэте с многолетним другом Михаилом Державиным стали эталонными и расходились на цитаты. Ширвиндт не сочинял шутки и юморески — он так смотрел на мир.

Достаточно почитать его книги с говорящими названиями — «Склероз, рассеянный по жизни», «Проходные дворы биографии» или последняя — «Опережая некролог».

— Человеческая душа как самогонный аппарат — заливается туда всякая гадость, а выходит настоящий эликсир!

Афоризм от Ширвиндта, но за этой легкостью скрывался глубоко порядочный, думающий интеллигент. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР — этим летом он должен был отметить свой юбилей, 90-й день рождения.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:05
Нигер разорвал военное соглашение с США
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
2:56
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине
2:42
«За нами гонятся, помолитесь»: наркокартель похитил россиянку в Мексике
2:29
«Тебя ждут и любят»: Домнина честно рассказала об уходе за Костомаровым после череды ампутаций
2:16
Он так смотрел на мир: что позволило Александру Ширвиндту стать звездой

Сейчас читают

Ветерана СВО попытались заставить залить зеленкой урну с бюллетенями
Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов
«Совсем из ума выжили»: Маковецкий в резкой форме ответил на слухи о краже денег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок