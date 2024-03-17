Он так смотрел на мир: что позволило Александру Ширвиндту стать звездой

Ушел из жизни Александр Ширвиндт, в клинике, после продолжительной болезни. Один из представителей блистательной советской театральной плеяды.

Актер, режиссер, телеведущий, писатель, учитель. Он воспитал в Щукинском училище, где преподавал с 1957 года, несколько десятков поколений российских артистов.

Полвека служил в Театре сатиры, в репертуаре которого как нельзя лучше могли проявиться его собственная ирония и самоирония. Его называли королем флегматичного юмора из-за особой манеры шутить, когда зрители не переставали смеяться, а он оставался подчеркнуто невозмутимым.

В 1970-1980-е годы его сценки в дуэте с многолетним другом Михаилом Державиным стали эталонными и расходились на цитаты. Ширвиндт не сочинял шутки и юморески — он так смотрел на мир.

Достаточно почитать его книги с говорящими названиями — «Склероз, рассеянный по жизни», «Проходные дворы биографии» или последняя — «Опережая некролог».

— Человеческая душа как самогонный аппарат — заливается туда всякая гадость, а выходит настоящий эликсир!

Афоризм от Ширвиндта, но за этой легкостью скрывался глубоко порядочный, думающий интеллигент. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР — этим летом он должен был отметить свой юбилей, 90-й день рождения.