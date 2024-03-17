Сошелся с женой после смерти ее любовника? Чего жители СССР не знали о Юрии Васильеве из фильма «Москва слезам не верит»

Актер Юрий Васильев, известный по роли Родиона Рачкова в фильме «Москва слезам не верит», вне площадки был очень скромным человеком и однолюбом. Он разделил жизнь с актрисой Нелли Корниенко, с которой был вместе без малого 39 лет.

Летом 1958 года 18-летний студент ГИТИСа Васильев отдыхал вместе с двоюродным братом в Геленджике. Однажды, находясь на пляже и устроившись удобно на песке, ребята решили поиграть в карты.

Когда игра подходила к концу, к ним подошла девушка и попросила научить ее играть. Молодые люди не могли отказать такой симпатичной даме, и пригласили ее с подругой, которой оказалась Корниенко, присоединиться.

В новогоднюю ночь 1959 года Васильев сделал ей предложение руки и сердца, на что она ответила утвердительно. Однако из-за финансовых затруднений свадьбу им пришлось отложить.

Весной 1960 года влюбленные наконец-то официально расписались. Их медовый месяц прошел в Судаке, куда они отправились на съемки фильма греческого режиссера Маноса Захариаса под названием «Ловцы губок».

В 1967 году жена Васильева родила дочь Екатерину. Супругам была предоставлена великолепная пятикомнатная квартира на Котельнической набережной.

Внешне все казалось идеально, но мало кто знал, что между ними вспыхивали страстные конфликты. Нелли страшно ревновала мужа из-за его поклонниц, которые буквально бросались ему на шею, сообщает канал «С серебряной ложкой во рту» в «Дзен».

Жена Юрия Васильева Нелли Корниенко. Соболев Валентин / ТАСС

Они подстерегали звезду возле подъезда, присылали любовные письма и пикантные фотографии, утверждали, что они беременны от него. Васильев, по неподтвержденным слухам, даже заводил романы на стороне.

«Муж тоже меня сильно ревновал. Но истерик не закатывал. А я реагировала бурно. Например, когда донесли, что на съемках фильма „Журналист“ супруг закрутил роман с 27-летней Галиной Польских», — признавалась супруга артиста.

После выхода фильма «Москва слезам не верит» в 1979 году количество писем от поклонниц значительно уменьшилось. Публика привыкла отождествлять актеров с их персонажами, и Родион Рачков, сыгранный Васильевым, не пользовался большой популярностью из-за своего образа маменькиного сыночка, бросившего беременную подругу.

Однако картина все же принесла всесоюзную известность актерам, игравшим главные роли. При этом вместе с успехом к Васильеву пришли серьезные семейные проблемы.

Корниенко, утверждает канал, влюбилась в женатого коллегу Никиту Подгорного, который был старше нее на семь лет. Весь Малый театр с интересом наблюдал за их отношениями, включая самого Васильева.

Во время гастролей он, как утверждают СМИ, с грустью в глазах наблюдал, как его любимая жена флиртует с Подгорным и проводит ночь с ним в одном номере. В начале 1980-х у Подгорного был обнаружен неоперабельный рак легких.

Его жена, Ольга, убедила врачей не сообщать ему ужасный диагноз, чтобы он сохранял боевой дух и не терял надежду. Именно поэтому отношения между предполагаемыми любовниками продолжались до самого конца.

Однако 24 сентября 1982 года актер скончался. На 40-й день на поминки пришел и Васильев, забрав Корниенко к себе и простив ей все.

С тех пор они уже не расставались. В начале лета 1999 года Юрий Николаевич приехал на своем автомобиле для прохождения обязательного технического осмотра на станцию техобслуживания.

Несколько часов, проведенных на жаре, а также нервная обстановка переутомили мужчину. По возвращении домой Васильев, поужинав, прилег отдохнуть на диван, а утром супруга обнаружила бездыханное тело.

Причиной смерти послужил сердечный приступ. Незадолго до трагедии Юрию Николаевичу было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

Васильев похоронен на Донском кладбище. Его могила, как отмечается, совмещена с родительской.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что позволило Александру Ширвиндту стать звездой.