В Южной Осетии заявили о дискуссиях по вхождению в состав России

Власти при этом учитывают двусторонние отношения и договоры.

Вопрос о вероятном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов в беседе с РИА Новости.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал он.

Как подчеркнул Алборов, Цхинвал и Москва проводят совместную скоординированную внешнюю политику по всем договорам. По его словам, когда страны совместно придут к мысли о присоединении республики к России, то сделают это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии. Решение было принято по итогам съезда депутатов региона. Согласно резолюции, регион столкнулся с небывалыми вызовами и угрозами.