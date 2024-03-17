В Южной Осетии заявили о дискуссиях по вхождению в состав России

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Глава парламента Южной Осетии Алборов: обсуждается вопрос о присоединении к РФ

В Южной Осетии заявили о дискуссиях по вхождению в состав России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Власти при этом учитывают двусторонние отношения и договоры.

Вопрос о вероятном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой. Об этом заявил председатель парламента республики Алан Алборов в беседе с РИА Новости.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал он.

Как подчеркнул Алборов, Цхинвал и Москва проводят совместную скоординированную внешнюю политику по всем договорам. По его словам, когда страны совместно придут к мысли о присоединении республики к России, то сделают это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии. Решение было принято по итогам съезда депутатов региона. Согласно резолюции, регион столкнулся с небывалыми вызовами и угрозами.

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