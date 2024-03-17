«Уже не начальник»: спикер группировки «Таврия» ВСУ Лиховой ушел в отставку

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Пресс-секретарь группировки ВСУ Дмитрий Лиховой неожиданно оставил должность

«Уже не начальник»: спикер группировки «Таврия» ВСУ Лиховой ушел в отставку

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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Группировка «Таврия» принимает участие в боевых действиях в районе Авдеевки, где ситуация «сложная, но контролируемая», по словам Лихового.

Пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой ушел в отставку. Об этом он накануне сообщил в своем личном блоге в социальной сети.

«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», — написал он.

Лиховой отметил, что возвращается к своим обычным «повседневным» обязанностям, подробностей которых не раскрыл. Причины отставки также не называются.

Спикер «Таврии» подчеркнул, что на должности он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался» и не узнал «много нового». Кроме того, обстановку в зоне ответственности группировки — в районе Авдеевки — Дмитрий Лиховой охарактеризовал как «сложную, но контролируемую».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели.

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