«Уже не начальник»: спикер группировки «Таврия» ВСУ Лиховой ушел в отставку
Пресс-секретарь группировки ВСУ Дмитрий Лиховой неожиданно оставил должность
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine
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Группировка «Таврия» принимает участие в боевых действиях в районе Авдеевки, где ситуация «сложная, но контролируемая», по словам Лихового.
Пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой ушел в отставку. Об этом он накануне сообщил в своем личном блоге в социальной сети.
«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», — написал он.
Лиховой отметил, что возвращается к своим обычным «повседневным» обязанностям, подробностей которых не раскрыл. Причины отставки также не называются.
Спикер «Таврии» подчеркнул, что на должности он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался» и не узнал «много нового». Кроме того, обстановку в зоне ответственности группировки — в районе Авдеевки — Дмитрий Лиховой охарактеризовал как «сложную, но контролируемую».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели.
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