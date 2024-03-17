SHAMAN отдал свой голос на выборах президента России
Прежде, чем опустить бюллетень, артист перекрестился.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов — Прим. ред.) проголосовал на выборах главы государства в Москве. Эксклюзивными кадрами с избирательного участка в столице делится 5-tv.ru.
Выборы президента России стартовали 15 марта и продлятся в течение трех дней, до 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
Чуть ранее свои голоса за кандидатуру будущего президента страны уже отдали Стас Михайлов, Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом, Диана Гурцкая и другие. SHAMAN посетил избирательный участок в третий день выборов: прежде, чем опустить бюллетень в урну, артист перекрестился.
«Готово», — произнес он, а затем поспешил отойти в сторону.
Раскрывать, за кого он отдал свой голос, исполнитель хита «Я — русский» предусмотрительно не стал, сославшись на личную тайну.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходят выборы президента России в Москве.
- 17 мар
- Свыше 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента
- 17 мар
- Последний день голосования: как проходят выборы президента России в Москве
- 17 мар
- Явка избирателей на выборах президента превысила 59%
- 17 мар
- В России начался третий день голосования на выборах президента
- 17 мар
- В МИД рассказали о работе зарубежных участков на выборах президента России
- 17 мар
- Голосование на выборах президента России началось в Китае
- 17 мар
- Караван идет: почему попытки Запада вмешаться в выборы обречены на фиаско
- 17 мар
- Главные итоги двух дней выборов президента в России
- 17 мар
- В Австралии и Новой Зеландии начались выборы президента России
- 17 мар
- Люди пошли еще активнее: планы Украины сорвать выборы в Белгородской области с треском провалились
Читайте также
69%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?