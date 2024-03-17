«Моя мечта сбылась»: 70-летняя Любовь Успенская получила российский паспорт

Последние несколько лет артистка регулярно обещала обзавестись вторым паспортом. И это обещание знаменитость сдержала.

Для поклонников королевы шансона Любови Успенской пришли счастливые известия: 70-летняя артистка получила российское гражданство спустя 30 лет эмиграции. Многие годы певица выступает для жителей России и радует публику своими хитами.

Однако документа, подтверждающего право проживания на территории России у Успенской все эти годы не было: певица родилась в Киеве, а до распада Советского союза артистка эмигрировала в Италию, откуда со своим супругом Юрием Успенским выехала в Нью-Йорк.

Порядка 15 лет знаменитость выступала в местных развлекательных заведениях, где снискала определенную популярность. В Россию Успенская вернулась в лихие 90-е и обрела тут новый виток популярности. Сформировавшийся вокруг ее персоны ажиотаж так понравился королеве шансона, что в Штаты возвращаться она не стала.

«У меня много-много лет американское гражданство», — признавалась Успенская в одном из интервью несколько лет назад.

«Гражданкой России я не являюсь, потому что в 1979 году уехала в Америку, у меня был статус беженца. Гражданства Советского Союза меня тогда лишили. Я не против иметь российское гражданство, потому что живу здесь и буду жить», — твердила она.

Последние несколько лет фанаты одолевали Успенскую вопросами, когда же она все же решится и подаст документы, чтобы стать полноправной гражданкой России. Артистка, в свою очередь, отнекивалась, уверяя, что рано или поздно это произойдет. И вот — свершилось — заветный документ оказался у знаменитости в руках.

«Я уже отпраздновала получение гражданства. Счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию и, думаю, что моя мечта сбылась», — поделилась она эмоциями после получения заветного документа в социальных сетях.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru директор Любови Успенской Александр Иваненко раскрыл, как проходил процесс получения заветного документа. По его словам, чтобы завершить процедуру, артистка отодвинула все дела.

«Гражданство оставалось не российским, это правда. Но она патриотка — захотела получить российское гражданство и сделала это. О свершившемся событии она заявила на концерте в „Крокусе“. Она гордится, ничего не скрывает», — рассказал он.

Вместе с Успенской документ, подтверждающий гражданство России, получила и единственная дочь певицы — Татьяна Плаксина.

Ранее 5-tv.ru писал, кто сделал главный подарок Любови Успенской на 70-летие.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.