Живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России

Живущий в башкирском лесу 50 лет отшельник Салимгареев проголосовал на выборах
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Пенсионер никогда не пропускает выборы.
Отшельник Киньягул Салимгареев, живущий около 50 лет в лесу Белорецкого района Башкирии, проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный избирком.
В комиссии рассказали агентству, что 92-летний пенсионер никогда не пропускает выборы. Вот и в этот раз ему отвезли урну для голосования, чтобы он мог воспользоваться своим конституционным правом.
Членам избиркома пришлось около часа добираться до жилища Салимгареева на машине и снегоходе. Пожилой избиратель радушно встретил гостей, напоил чаем и заполнил бюллетень.
В райнной администрации сообщили, что Киньягул Салимгареев — единственный житель некогда большой деревни Суир-Раисово (Урман-Реветь, Субхангулово), опустевшей еще в 60-е годы прошлого века.
Несмотря на одиночество, пенсионер не скучает — разводит лошадей и ведет хозяйство. Раз в неделю его навещает племянник — привозит продукты и лекарства, а осенью даже построил дяде новый дом. Также к отшельнику часто приезжают гости.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге 103-летняя блокадница приняла участие в выборах президента.
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