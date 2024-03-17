Плющенко и Рудковская признались в желании родить дочь: «Мы идем»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 937 0

Рудковская и Плющенко планируют стать родителями девочки

Плющенко и Рудковская признались в желании родить дочь: «Мы идем»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Супруги пока не придумали имя будущей малышки. Но заверили, что работают над этим вопросом.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко заявили, что совсем скоро планируют стать родителями дочери. Об этом звездная семья сообщила на российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Мы идем», — заявил Плющенко на вопрос журналиста о том, когда пара родит дочь.

Имя будущей малышки супруги еще не придумали. Но мечта о дочке не отпускает их уже давно. Евгений Плющенко не раз признавался журналистам в желании растить маленькую принцессу. Знаменитое семейство уже было в нескольких шагах от того, чтобы стать родителями девочки. Малышка должна была родиться на свет вместе с младшим сыном Арсением, так как суррогатной маме подсадили два эмбриона, однако мальчик оказался сильнее.

У фигуриста есть сын Егор от первого брака, а у Рудковской — двое взрослых сыновей от олигарха Виктора Батурина. Совместных детей у Евгения и Яны двое и тоже мальчики — Александр и Арсений. Младшего Арсения для пары родила суррогатная мать. А Саша больше известен как Гном Гномыч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла первые подробности о дочери.

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