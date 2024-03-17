Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 24 0

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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Особое внимание уделяется художественному оформлению, подчеркнул мэр столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве двух станций метро: «Тютчевская» и «Университет Дружбы Народов». В своем Telegram-канале он уточнил, что работы на двух станциях Троицкой линии близятся к завершению.

«Тютчевская» почти готова. После ее открытия у 154 тысяч человек появится возможность для новых маршрутов.

«На станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Сейчас идет архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и остекление вестибюля», — уточняет Собянин.

Станция «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. Особенно это облегчит жизнь студентам близлежащих университетов. А также около 55 тысяч человек смогут экономить по полчаса пути в день.

«Станция готова больше чем на 85%. Недавно специалисты закончили работать над двумя художественными панно на тему Дружбы народов. Композиции выполнены в технике римской и флорентийской мозаик», — подчеркнул мэр Москвы.

Завершение основных работ на станциях Троицкой линии ожидается уже в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет.

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