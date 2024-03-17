Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%

Воспользоваться онлайн-платформой, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, мог каждый совершеннолетний гражданин.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России составила 94%. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.
Воспользоваться онлайн-платформой, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, мог каждый совершеннолетний гражданин. По словам Шадаева, система, несмотря на большую активность пользователей в целом справилась с нагрузкой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве уже закрылись избирательные участки. Сегодня, 17 марта, был последний из трех дней голосования на выборах президента России. Параллельно с голосованием в субъектах федерации проводился розыгрыш призов. Последних победителей определят уже завтра, 18 марта.
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