Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

Воспользоваться онлайн-платформой, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, мог каждый совершеннолетний гражданин.

Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Выборы президента России 2024

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России составила 94%. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

Воспользоваться онлайн-платформой, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, мог каждый совершеннолетний гражданин. По словам Шадаева, система, несмотря на большую активность пользователей в целом справилась с нагрузкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве уже закрылись избирательные участки. Сегодня, 17 марта, был последний из трех дней голосования на выборах президента России. Параллельно с голосованием в субъектах федерации проводился розыгрыш призов. Последних победителей определят уже завтра, 18 марта.

Тема:
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