Ключи для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента собрали в ЦИК РФ

Специальные ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России собраны специалистами центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ).

Выдача онлайн-бюллетеней прекратилась в Калининградской области в 21:15. Всего голосование дистанционным способом проходило в 28 регионах. Таким образом проходившее впервые в России на выборах главы государства волеизъявление данным форматом завершилось.

Каждый ключ для расшифровки федерального ДЭГ делится на семь частей, пять из которых хранились у представителей парламентских партий, а также по одной части в ТИК ДЭГ и ЦИК РФ.

Уже известно, что явка в формате ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%. Всего в голосовании приняли участие 4,4 миллиона человек. Лидирующим регионом из 28-ми принявших участие стала Московская область.