«За будущее и стабильность»: во Франции высоко оценили выборы президента РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 42 0

Во Франции высоко оценили выборы президента РФ

«За будущее и стабильность»: во Франции высоко оценили выборы президента РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Тема:
Выборы президента России 2024

Историк Лоран Брайар призвал глобальный Запад уважать выбор российского народа.

Выборы президента России — поистине исторический момент. Это дни, когда народ страны голосует не просто за нового главу, а за будущее, в котором предстоит жить. Такое мнение выразил французский историк Лоран Брайар, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что сейчас курс России целиком и полностью зависит от итогов проведенного голосования. И о серьезной заинтересованности и полной включенности граждан говорит высокая явка.

«Люди хотят проголосовать за будущее и стабильность», — подчеркнул историк Брайар.

Помимо прочего, он добавил: Запад пытается оказать давление со стороны именно потому что Россия имеет огромное влияние в мире. Учитывая этот факт, Брайар признал несогласных уважать выбор людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД России заявили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на выборы президента России.

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