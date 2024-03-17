«За будущее и стабильность»: во Франции высоко оценили выборы президента РФ

Во Франции высоко оценили выборы президента РФ
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
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Историк Лоран Брайар призвал глобальный Запад уважать выбор российского народа.
Выборы президента России — поистине исторический момент. Это дни, когда народ страны голосует не просто за нового главу, а за будущее, в котором предстоит жить. Такое мнение выразил французский историк Лоран Брайар, передает ТАСС.
Эксперт отметил, что сейчас курс России целиком и полностью зависит от итогов проведенного голосования. И о серьезной заинтересованности и полной включенности граждан говорит высокая явка.
«Люди хотят проголосовать за будущее и стабильность», — подчеркнул историк Брайар.
Помимо прочего, он добавил: Запад пытается оказать давление со стороны именно потому что Россия имеет огромное влияние в мире. Учитывая этот факт, Брайар признал несогласных уважать выбор людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД России заявили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на выборы президента России.
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