«Это важная для страны работа!» — Путин поблагодарил волонтеров выборного штаба

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Путин назвал важной работу волонтеров выборного штаба

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Глава государства прибыл в Гостиный двор после подсчета более половины голосов на президентских выборах и сделал ряд важных для страны заявлений.

Журналисты российских и зарубежных СМИ собираются в эти минуты в избирательном штабе лидирующего на выборах кандидата. Туда уже приехал и сам Владимир Путин. Первым делом, он поблагодарил сотрудников своего штаба, которые работали все последние месяцы. На прямую связь из Гостиного двора выходит наш корреспондент Антон Золотницкий. Антон, я так понимаю настроение в штабе Владимира Путина приподнятое?

Безусловно, это особенная ночь в Гостином дворе, в штабе Владимира Путина. Долгая, бессонная. Это все правда, но энергичная. Сам действующий глава государства, и де-факто уже избранный, приехал сюда в Гостиный двор, когда было обработано около половины всех голосов и сделал свое первое заявление после оглашения предварительных результатов.

«Дорогие друзья, мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Вот, когда мы употребляем это слово — соратник, мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели, единомышленников. Но давайте вдумаемся в значение этого слова. Откуда оно взялось? Соратник. Кто такой ратник? В древней Руси — это воин, причем из числа простых горожан и жителей русских деревень, села. Причем не просто воин, ополченец! Это люди, которые вставали на защиту своего Отечества. Люди, которые думали о Родине сегодня и о будущих поколениях. По сути о нас с вами. И сейчас история повторяется, она же по кругу идет, вверх, но кругу, все повторяется. И мы все соратники», — подчеркнул президент.

Безусловно, Владимир Путин сказал про соратников. И действительно можно сказать, что граждане России все проявили себя как настоящие соратники и оказали беспрецедентную поддержку действующему главе государства. И Владимир Путин приехал сейчас поблагодарить за колоссальную работу свою команду, волонтеров, сопредседателей штабов. Всех тех, кто работал на этот успех и он успел пообщаться с волонтерами в кулуарах.

«Вот вы сегодня главный человек. И ближайшее время тоже. Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу. Это была масштабная большая очень важная. Что вас агитировать. Вы и сами все знаете. Это важная для страны работа, которая позволяет нам консолидировать общество. Показать правильность нашего выбора, к которому мы идем. Правильность пути, по которому мы идем. И создать условия для дальнейшего продвижения вперед. Для того чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее. И имела возможность решать все задачи. которые я говорил в послании. Спасибо вам большое, ребята!» — еще раз поблагодарил глава государства.

Владимир Путин не спроста сказал о консолидации общества. Действительно беспрецедентный, рекордный результат, рекордная поддержка. Это, в том числе и мандат доверия, который российское общество предоставило действующей власти на реализацию комплексной масштабной программы. Программы развития нашей страны на ближайшие шесть лет. Безусловно это и соцподдержка, развитие экономики, развитие ВПК, российской армии.

Спасибо Антон. Антон Золотницкий работает в избирательном штабе Владимира Путина в Гостином дворе.

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