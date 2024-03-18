Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве

Глава РФ Владимир Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента России после обработки 100% протоколов избирателей в Москве. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, публикая данные о предварительных итогах голосования.

Второе место пока занимает Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набрал 6,65% голосов. На третьем месте Николай Харитонов, представляющий КПРФ, у него 3,84%. У председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого — 2,83%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадуро поздравил Путина с успехом на выборах президента России.