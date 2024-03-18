Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

Второе место занимает Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди» и набравший 6,65% голосов.

Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве

Фото: Александр Река / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава РФ Владимир Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента России после обработки 100% протоколов избирателей в Москве. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, публикая данные о предварительных итогах голосования.

Второе место пока занимает Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набрал 6,65% голосов. На третьем месте Николай Харитонов, представляющий КПРФ, у него 3,84%. У председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого — 2,83%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадуро поздравил Путина с успехом на выборах президента России.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

9:50
Украина пыталась атаковать Белгородскую область снарядами RM-70 Vampire
9:39
Спасал людей и кадрил девушек в сети: что вы не знали о Борисе Моисееве
9:30
Грузовой состав сошел с рельсов из-за автомобиля на путях в Приамурье
9:23
Власти Украины не планируют продлевать транзитное соглашение с «Газпромом»
9:11
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах
8:55
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Сейчас читают

«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок