Мадуро поздравил Путина с успехом на выборах президента России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего главу России и кандидата в президенты Владимра Путина с успехом на выборах. Он сделала это одним из первых еще до обнародования окончательных результатов голосования. Сообщение Мадуро было опубликовано на сайте МИД его страны.

Венесуэльский лидер в поздравлении отметил, что суверенитет, независимость и целостность Росси строятся на единстве народа страны и политике Владимира Путина. Он обратил внимание также на российские стабильность и безопасность и подчеркнул нацеленность на развитие сотрудничества с Москвой.

После обработки 90,01% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин набрал уже 87,21% голосов избирателей. На втором месте с 4,28% голосов расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал, предварительно, 3,94% голосов, а кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, как отметит победу на выборах президента России.