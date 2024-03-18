Мадуро поздравил Путина с успехом на выборах президента России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58

Каракас выразил свою непоколебимую готовность продолжать тесное сотрудничество с Москвой.

Мадуро поздравил Путина с успехом на выборах президента России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Выборы президента России 2024

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего главу России и кандидата в президенты Владимра Путина с успехом на выборах. Он сделала это одним из первых еще до обнародования окончательных результатов голосования. Сообщение Мадуро было опубликовано на сайте МИД его страны.

Венесуэльский лидер в поздравлении отметил, что суверенитет, независимость и целостность Росси строятся на единстве народа страны и политике Владимира Путина. Он обратил внимание также на российские стабильность и безопасность и подчеркнул нацеленность на развитие сотрудничества с Москвой.

После обработки 90,01% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин набрал уже 87,21% голосов избирателей. На втором месте с 4,28% голосов расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал, предварительно, 3,94% голосов, а кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, как отметит победу на выборах президента России.

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