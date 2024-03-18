Украина пыталась атаковать Белгородскую область снарядами RM-70 Vampire

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Киевский режим использует для ударов по мирному населению России реактивную систему залпового огня.

Украина пыталась атаковать Белгородскую область снарядами RM-70 Vampire

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по приграничному российскому региону десять снарядов RM-70 Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украина пыталась атаковать территорию России утром 18 марта. По данным военного ведомства, снаряды были уничтожены в воздухе над регионом дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские боевики не впервые атакуют Белгородскую область с применением реактивных установок. В минувшую субботу, 16 марта, ВСУ ударили по Белгороду. В результате атаки от полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.

Читайте также

«Бьют по старикам и детям»: Гладков об атаках ВСУ на Белгородскую область

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ПВО ликвидировали пять беспилотников и два снаряда «Градов» над регионами.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

11:20
Журналист из Канады сдала ДНК-тест и узнала, что она наполовину собака
11:12
Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России
11:06
«Что нам мешает?» — на Украине высказались о возможности размещения ядерного оружия Запада
11:04
Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой
10:47
О чем вы хотели, но стеснялись спросить: почему кофе действует как слабительное
10:29
Раздельный праздник: Прилучный поздравил дочь с восьмилетием спустя дне недели

Сейчас читают

«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок