«Бьют по старикам и детям»: Гладков об атаках ВСУ на Белгородскую область

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 570 0

Гладков: ВСУ бьют по старикам и детям в Белгородской области

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Террористические попытки киевского режима атаковать российский регион за последнее время участились.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по мирным жителям Белгородской области, не обращая внимания на то, что там нет военных объектов. Так последние атаки прокомментировал губернатор российского региона Вячеслав Гладков, видео появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Вы же видите: ни одной единицы военной техники, ни одного человека в зеленой форме. Бьют по старикам, по детям, по мирным жителям и домам», — сказал он.

Гладков подчеркнул, что действия неонацистов показывают, «на чьей стороне правда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные предотвратили попытку боевиков ВСУ атаковать Белгородскую область снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Неонацистами были использованы и три снаряда системы «Ураган».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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