Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой

Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по передаче Крыма Украине было непростительной и трагической ошибкой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Комментируя историю Крыма и Севастополя, Нарышкин заявил, что нельзя не ощущать глубокого разочарования от ошибочных действий, допущенных Хрущевым.

«Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном Дню воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией

Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» был подписан Хрущевым 19 февраля 1954 года. А закон о передаче Верховный Совет Советского Союза принят два месяца спустя. Многие политологи и публицисты называли это настоящим «царским подарком» Украине, а также весьма безумным и опрометчивым шагом.

Референдум о возращении Крыма в состав России прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.