Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Сегодня полуостров отмечает десятилетие со дня воссоединения с Россией.

Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по передаче Крыма Украине было непростительной и трагической ошибкой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Комментируя историю Крыма и Севастополя, Нарышкин заявил, что нельзя не ощущать глубокого разочарования от ошибочных действий, допущенных Хрущевым.

«Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном Дню воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией

Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» был подписан Хрущевым 19 февраля 1954 года. А закон о передаче Верховный Совет Советского Союза принят два месяца спустя. Многие политологи и публицисты называли это настоящим «царским подарком» Украине, а также весьма безумным и опрометчивым шагом.

Референдум о возращении Крыма в состав России прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

11:20
Журналист из Канады сдала ДНК-тест и узнала, что она наполовину собака
11:12
Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России
11:06
«Что нам мешает?» — на Украине высказались о возможности размещения ядерного оружия Запада
11:04
Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической ошибкой
10:47
О чем вы хотели, но стеснялись спросить: почему кофе действует как слабительное
10:29
Раздельный праздник: Прилучный поздравил дочь с восьмилетием спустя дне недели

Сейчас читают

«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок