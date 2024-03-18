Благодарность от президента: о чем Путин пообщался в штабе с доверенными лицами

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Владимир Путин пообщался с доверенными лицами в своем штабе

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
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Участие в разговоре приняли народный артист РФ Владимир Машков, герой ДНР Артем Жога, а также заслуженный врач города Москвы Марьяна Лысенко.

Этой ночью в избирательном штабе Владимир Путин также пообщался со своими доверенными лицами.

Участие в разговоре приняли Владимир Машков и Артем Жога, а также Марьяна Лысенко — она была на связи онлайн. Президент поблагодарил их за трехмесячный марафон, который подошел к концу. За поездки от его имени по всей стране и встречи с людьми.

Глава государства подчеркнул, что убедился — он сделал правильный выбор, когда формировал свою команду.

«Хочу сказать, что вот когда смотрел, думал, как здорово, как хорошо что именно такие люди возглавляют штаб и напрямую с людьми разговаривает, вот потому, что все, что вы говорили и делали, было в высшей степени убедительно, было честно от души, и мне кажется, что это в значительной степени располагало к вам людей, с которыми вы беседовали», — поблагодарил Путин.

Глава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога отметил, что побывал на передовых позициях, а также в госпиталях, где проходят восстановление раненые бойцы. И обратился к Владимиру Путину от имени военнослужащих.

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