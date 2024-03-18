Россия хочет отказаться от соглашения с Украиной о культурных центрах

Речь идет об учреждениях, размещенных в Москве и Киеве.

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между Россией и Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Речь идет о российско-украинском договоре от 1998 года, согласно которому в 2007-м в Киеве был открыт Российский центр науки и культуры. После вооруженного переворота на Украине учреждение неоднократно подвергалось нападениям со стороны националистов и существовало в крайне непростых условиях.

«Из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества в 2021 году РЦНК, который одновременно являлся представительством агентства, был вынужден полностью свернуть работу», — говорится в пояснительной записке инициативы.

Что касается созданного культурного центра Украины в Москве, с разрывом дипломатических отношений между странами после начала спецоперации он приостановил свою деятельность. Решение, к слову, было принято Киевом.

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