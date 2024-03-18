Россия хочет отказаться от соглашения с Украиной о культурных центрах

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Госдума может денонсировать соглашение с Украиной о культурных центрах

Россия хочет отказаться от соглашения с Украиной о культурных центрах

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Речь идет об учреждениях, размещенных в Москве и Киеве.

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между Россией и Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Речь идет о российско-украинском договоре от 1998 года, согласно которому в 2007-м в Киеве был открыт Российский центр науки и культуры. После вооруженного переворота на Украине учреждение неоднократно подвергалось нападениям со стороны националистов и существовало в крайне непростых условиях.

«Из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества в 2021 году РЦНК, который одновременно являлся представительством агентства, был вынужден полностью свернуть работу», — говорится в пояснительной записке инициативы.

Что касается созданного культурного центра Украины в Москве, с разрывом дипломатических отношений между странами после начала спецоперации он приостановил свою деятельность. Решение, к слову, было принято Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Украине предсказали мрачное будущее.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

14:23
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны: «На фоне атак и обстрелов»
14:16
Кастинг невест: сыну Аниты Цой не подошла девушка из-за низкого IQ
14:08
Минобороны РФ сообщило об ударе по месту проведения совещания командиров ВСУ
14:03
Власти Молдавии прокомментировали атаку на воинскую часть в Приднестровье
14:00
Роковая ссора: в Москве девушка перерезала горло возлюбленному
13:44
«Во всех возможных областях»: СМИ заявили о присутствии военных НАТО на Украине

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок