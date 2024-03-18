Китай рекордно увеличит закупки российской нефти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Kpler: Китай готовится установить рекорд по импорту российской нефти в марте

Китай рекордно увеличит закупки российской нефти

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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КНР намерена в марте получать около 1,7 миллиона баррелей нефти в день из РФ.

Китай готовится импортировать в марте рекордный объем российской нефти, подкрепленный большими поставками сорта Сокол, от которого отказалась Индия из-за опасений санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные от Kpler.

Утверждается, что КНР намерена в текущем месяце получать около 1,7 миллиона баррелей нефти в день из РФ. При этом ожидается, что объемы Сокола утроятся в сравнении с предыдущим месяцем до исторического максимума в 379 тысяч баррелей в день.

В то же время неясно, поступит ли вся российская нефть фактическим покупателям или частично будет разгружена на бондовые хранилища. Причиной этого названа «нерешительность китайских банков участвовать в торговле из-за последних санкций США против танкеров».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские танкеры с двумя миллионами баррелей нефти впервые прошли в Китай через Северный морской путь.

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