Китай рекордно увеличит закупки российской нефти

КНР намерена в марте получать около 1,7 миллиона баррелей нефти в день из РФ.

Китай готовится импортировать в марте рекордный объем российской нефти, подкрепленный большими поставками сорта Сокол, от которого отказалась Индия из-за опасений санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные от Kpler.

Утверждается, что КНР намерена в текущем месяце получать около 1,7 миллиона баррелей нефти в день из РФ. При этом ожидается, что объемы Сокола утроятся в сравнении с предыдущим месяцем до исторического максимума в 379 тысяч баррелей в день.

В то же время неясно, поступит ли вся российская нефть фактическим покупателям или частично будет разгружена на бондовые хранилища. Причиной этого названа «нерешительность китайских банков участвовать в торговле из-за последних санкций США против танкеров».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские танкеры с двумя миллионами баррелей нефти впервые прошли в Китай через Северный морской путь.