Путин заявил об аккуратном подходе к изменениям налоговой системы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Все решения будут выверенными, пообещал глава государства.

Путин заявил об аккуратном подходе к изменениям налоговой системы

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Власти страны будут аккуратно подходить к изменениям в налоговой системе, все решения будут выверенными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Здесь нужно быть очень аккуратными. Здесь нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли. Она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет», — подчеркнул он.

Путин добавил, что по налоговым изменениям предстоит одна из самых серьезных дискуссий в парламенте, так как «все решения должны быть выверенными».

Также президент сказал, что очень рассчитывает на самый серьезный подход к решению налогового вопроса со стороны политических партий, представленных в российском парламенте. Он выразил надежду, что к решению этой задачи будут привлечены аналитики и специалисты, которых «у нас в стране достаточно».

В послании Федеральному собранию Путин поручил продумать более справедливое распределение налоговой нагрузки в сторону тех, у кого выше доходы. Также он указал на необходимость снизить налоговое бремя на семьи и тех, чьи доходы меньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин представил свое видение будущего России.

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Путин заявил об аккуратном подходе к изменениям налоговой системы

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