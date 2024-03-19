Получили миллионы и скрылись: наследники Пороховщикова бросили могилу его жены

Знаменитости скончались в 2012 году с разницей в месяц.

Ирина и Александр Пороховщиковы скончались в 2012 году. В марте, узнав об очередном ухудшении здоровья мужа, его избранница покончила с собой, в предсмертной записке написала, что не хочет жить без любимого. В апреле не стало и самого артиста. Находясь в тяжелом состоянии в больнице, без сознания, он так и не узнал о судьбе супруги. Они познакомились в театре, Ирина была поклонницей актера, чувствам не помешала большая разница в возрасте.

На протяжении всей совместной жизни кипели страсти — Пороховщиковы писали друг другу стихи, громко скандалили, разводились и воссоединялись. Ирина работала пиар-менеджером, занималась, в том числе, карьерой мужа. В возрасте 73 лет артист перенес инсульт, из-за осложнений сахарного диабета ему ампутировали стопу, кроме того, в больнице он подхватил пневмонию. После его смерти наследство (две квартиры в Москве, дом на Рублевке, сбережения) отошло единокровному брату Шалве Барабадзе. Как сообщается в материале KP.RU, часть недвижимости родственник продал и уехал в Грузию.

За могилами Пороховщиковых никто не ухаживает. Супруги похоронены в разных местах — оба рядом с родителями. На участке на Ваганьковском кладбище, где покоится Ирина, большой сугроб, место выглядит заброшенным. То же происходит и на кладбище села Рожденственно-Суворово, где похоронен актер. Очевидно, что наследством родственники распорядились с легкостью, но память о семье им хранить неинтересно. Впрочем, при жизни они не были близки и даже не общались. Как рассказали журналистам сотрудники Ваганьковского, Ирину изредка навещает только одна подруга, приносит цветы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с особняком Александра Пороховщикова, памятником архитектуры в Староконюшенном переулке Москвы. Этот дом построил прадед актера, его полный тезки. Историческое здание артист не смог получить в собственность, арендовал его у мэрии столицы и, соответственно, не смог передать по наследству.