Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на руднике в Амурской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Что известно о ЧП?

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Уголовное дело возбуждено после обрушения на руднике в Амурской области, в результате чего под завалами могли оказаться 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ („Нарушение требований безопасности при ведении работ“)», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале.

По данным следователей, обрушение породы на руднике произошло в понедельник, 18 марта. В то время там велись работы по горной выработке. В результате заблокированными в шахте оказались работники подрядной организации. По данным прокуратуры, не менее 15 горняков могли оказаться под завалами.

На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают свидетелей и изучают документацию.

«Проведение комплекса следственных действий осуществляется с учетом необходимости выполнения спасательными службами первоочередных задач по обнаружению и поднятию на поверхность пострадавших», — уточнили в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Тувы могли оказаться под завалами три человека.

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