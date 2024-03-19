«Глаз не оторвать»: прироученный к важной дате новый клип GAYAZOV& BROTHERS произвел фурор

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 61 0

Музыканты группы GAYAZOV& BROTHERS выпустили клип на песню про день рождения

«Глаз не оторвать»: прироученный к важной дате новый клип GAYAZOV& BROTHERS произвел фурор

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артисты решили с размахом ворваться в музыкальную повестку.

Музыканты коллектива GAYAZOV& BROTHERS преподнесли фанатам приятный сюрприз: спустя месяц после дня рождения одного из солистов группы, Ильяса Гаязова, бойз-бэнд презентовал клип на одноименную песню в честь праздника. Ролик появился на YouTube 19 февраля и уже успел произвести фурор.

Как рассказали в представительстве группы эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru, чтобы результат получился выше всяких похвал, помимо основных действующих лиц для съемок музыкального видео задействовали звездных гостей. Одним из самых известных среди них оказался шеф-повар всея Руси Константин Ивлев и его дочь Маруся, а ассистировала музыкантам их сестра — Марьям.

Клип «С днем рождения » стал, своего рода, музыкальным дебютом и вполне удачным экспериментом, продолжают музыканты. По их словам, этот видеоролик — первый в списке их прорывных работ, в котором два брата используют хореографические связки и танцуют наравне с профессионалами. В сочетании с яркой картинкой и отточенной пластикой зрелище получается просто невероятное!

В некоторых моментах мрачноватая действительность, окрашенная в темно-синий цвет, ярко контрастирует со светлыми пастельными тонами залитого солнцем фантазийного мира. А чтобы порадовать гиков, режиссеры, сценаристы и музыканты упаковали в клип некоторые «пасхалки», способные затронуть сердце геймеров.

Свою руку к съемкам клипа приложил известный видеопродакшн LAVA VISION, а режиссером выступил Илья Лучкин (YALUCH). Ранее продакшн снимал клипы для HOLLYFLAME, Грязного Рамиреса, Ольги Бузовой и других артистов.

Всего за несколько часов ролик набрал три тысячи просмотров, и это число продолжает расти. В комментариях фолловеры массово расхваливают работу и съемку: клип получает самые лестные отзывы.

«Глаз не оторвать», «Сочная картинка», «Шик! Просто шик», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый патриотический клип Юты рвет все чарты.

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