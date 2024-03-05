Идея пришла свыше: новый патриотический клип Юты рвет все чарты

Заслуженная артистка РФ нашла способ отдать дань уважения стране, подарившей ей все.

Певица Юта представила публике новый клип под названием «Это все для нас», где показаны главные достижения России за последние два десятилетия. Режиссером клипа выступил Даниил Зотов.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru певица рассказала, идея песни и последующий результат снизошли на нее свыше.

«Я услышала ее в голове, сразу всю целиком. В ней мои переживания, как многодетной мамы, как художника, как гражданина. На сцене я уже 24 года, взрослела и крепла вместе с нашей необъятной Родиной. Я пою о том, что изменилось вокруг и что нам еще только предстоит. О наших бескрайних просторах и главном богатстве государства — людях», — отметила она.

Юте удалось создать уникальный, неповторимый, разительно отличающийся от других ее работ клип. В кадре певица предстала в белом платье невесты: для знаменитости опыт примерки этого символичного наряда стал вторым в жизни. В первый раз белое Платье Юта надела во время бракосочетания со своим супругом.

В одном видеоряде команде певицы удалось собрать вместе моменты жизни разных людей и страны в целом. Это и первые шаги младенца, и сборная России по футболу, влюбленная пара, скейтер на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, и даже космонавты на орбите.

Кроме того, клип дополняют столичные пробки и Крымский мост, а также плодородные поля и олимпийский Сочи. Также мы можем увидеть парад на Красной площади, а самое главное — бойцов СВО, отправляющихся на фронт, президента Владимира Путина и многое другое. Все эти моменты являются неотъемлемой частью нашей Родины, а, собрав их все воедино, мы будто можем почувствовать то, что все часто называют «загадочной русской душой».

Буквально за считанные минуты клип получил огромный резонанс в Интернете. В комментариях поклонники отмечают то особое настроение, возникающее после просмотра и глубокий философский смысл будущего хита. Слушатели массово признаются — артистке удалось затронуть струны их души.

«Сердце на разрыв», «Душа вдребезги», «До слез», — пишут они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские звезды поддерживают бойцов СВО.