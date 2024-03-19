Это шутка? Кому и как Киркоров продаст свой собственный жир

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 46 0

Киркоров хочет продать свой откачанный жир на аукционе

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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И вообще насколько возможна такая процедура?

Народный артист РФ Филипп Киркоров на популярном шоу признался, что откачанный после пластической операции жир он решил сохранить. Цель крайне нестандартна. Эпатажный певец собирается спустя время продать его на аукционе.

Пластический хирург Паруйр Минасян объяснил, реально ли сохранить жир. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

«Да, возможно сохранить жир при специальных условиях. Максимальный срок хранения жира — 5 лет. И точно вам скажу, что данный жир нельзя пересадить другому человеку. В практике это не используется. Данный жир можно использовать для себя. Только нужно понимать, как его хранить и при каких условиях», — объясняет Минасян.

Бывают разные тренды, например, мужчины хотят поставить себе импланты или сделать липофилинг груди. Но специалисты исходят из того, насколько это пойдет человеку. Безопасность всегда в предпочтении.

Паруйр Минасян отмечает, что жир можно вкачать и в грудь, и в ягодицы. Эта процедура пользуется сейчас популярностью. Пластические хирурги забирают жир чаще всего с живота, спины. После операции обычно проходит быстрая реабилитация.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киркоров показал тату на всю спину со своим лицом.

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