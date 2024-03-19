Путин одобрил покупку российской компании Highland Gold

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Фирма занимается добычей золота на территории РФ.

Путин одобрил покупку российской компании Highland Gold

Фото: © РИА Новости / Игорь Егоров

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Президент России Владимир Путин одобрил сделку по покупке 100% акций российской фирмы Highland Gold, принадлежащей золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов акций международной компании акционерное общество „Хайлэнд Голд“, принадлежащих „Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед“ (Highland Gold Mining Limited)», — говорится в распоряжении российского лидера, размещенном на официальном сайте правовых актов.

Покупатель фирмы и сумма сделки в документе не указаны.

Холдинг Highland Gold — золотодобывающая компания с активами в России и Центральной Азии с центрами в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также Чукотском автономном округе. Владелец компании — российский бизнесмен Владислав Свиблов. Он и его фирма попали под антироссийские санкции Минфина США в конце 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай рекордно увеличит закупки российской нефти.

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