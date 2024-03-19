Блогер Лерчек подала на развод с мужем
Совсем недавно звезды рассказывали о проблемах в семье после проблем с налогами. Они даже решили пойти вместе к психологу.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, скандально известная серьезными проблемами с Федеральной Налоговой Службой (ФНС), разводится со своим супругом Артемом. Об этом стало известно 5-tv.ru с информации на сайте общей юрисдикции судов Москвы.
Ранее супруг блогера Артем Чекалин, который вместе с ней попал в скандал с неуплатой налогов, впервые высказался о разводе и разделе имущества. Слухи о разладе в семье поползли после возбуждения уголовного дела против пары.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пара пытается наладить общение. Но, видимо, безуспешно.
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