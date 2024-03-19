Блогер Лерчек подала на развод с мужем

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 87 0

Совсем недавно звезды рассказывали о проблемах в семье после проблем с налогами. Они даже решили пойти вместе к психологу.

Блогер Лерчек подала на развод с мужем

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина, скандально известная серьезными проблемами с Федеральной Налоговой Службой (ФНС), разводится со своим супругом Артемом. Об этом стало известно 5-tv.ru с информации на сайте общей юрисдикции судов Москвы.

Ранее супруг блогера Артем Чекалин, который вместе с ней попал в скандал с неуплатой налогов, впервые высказался о разводе и разделе имущества. Слухи о разладе в семье поползли после возбуждения уголовного дела против пары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пара пытается наладить общение. Но, видимо, безуспешно.

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