Евросоюз отменил санкции против российского гонщика «Формулы-1» Мазепина

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Какими доводами руководствовались европейские судьи?

Евросоюз отменил санкции против российского гонщика «Формулы-1» Мазепина

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Евросоюз отменил санкции в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина. Такое решение принял Европейский суд юстиции. Соответствующий документ появился на сайте суда.

«Суд первой инстанции аннулирует постановления, сохраняющие Никиту Мазепина в списке лиц, находящихся под ограничительными мерами», — говорится в постановлении трибунала.

В качестве основного довода приводится мнение, что семейная связь гонщика с его отцом — бизнесменом и бывшим руководителем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным — не может быть достаточно веским поводом, чтобы с уверенностью утверждать о наличии у них общих интересов. Поэтому спортсмена убрали из списка.

Мазепин уже пытался обжаловать санкции в суде. Так, в марте прошлого года ему разрешили въезд в Европу, чтобы принять участие в переговорах с командой «Форумулы-1».

Мазепин-старший попал под европейские санкции весной 2022 года, после чего продал контрольный пакет в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора. С того времени он назначен председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США и Турция договорились о системе санкций против РФ.

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