Была известна лишь в узких кругах: какие женщины смогли прославиться благодаря своим мужьям

Среди них — жена Джигана и экс-супруга Гуфа. Кто еще?

В мире шоу-бизнеса множество талантливых и уникальных женщин, которые достигли вершин своей карьеры самостоятельно. Однако некоторые среди звездного блика и славы стали популярными только благодаря своим мужьям. О них пишет 7Дней.ru.

Оксана Самойлова

Жена российского рэп-исполнителя Джигана до знакомства с мужем была известна лишь в узких кругах — как модель. После того, как Оксана Самойлова стала публиковать фото с супругом и создавать контент с детьми, ее популярность в социальных сетях резко возросла. Таким образом звезда набрала несколько десятков миллионов подписчиков.

Сейчас пара регулярно устраивает скандалы и интриги, с помощью которых привлекает к себе внимание. Это тоже в какой-то степени помогает Оксане развивать блог.

Анастасия Костенко

Анастасия с малых лет посвятила себя модельной карьере, но она не была известна широкой аудитории. Познакомившись с футболистом Дмитрием Тарасовым, девушка стала набирать подписчиков в своем блоге и сейчас активно зарабатывает с помощью социальных сетей.

Помимо этого, на Анастасию обрушилось огромное количество внимания из-за обвинений в разрушенной семье Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой.

Виктория Петрова

Супруга актера Александра Петрова с каждым днем набирает все большую популярность. Свои отношения влюбленные зарегистрировали в бархивинском ЗАГСе 10 сентября. По словам Петрова, это был спонтанный поступок и заранее к торжеству они не готовились, поэтому приехали на регистрацию в обычной одежде.

Александр отмечал, что его жена не публичный человек. Однако после знакомства с актером Виктория сразу же открыла свою страницу в социальных сетях и начала публиковать фотографии, в том числе с мужем. В том числе благодаря ему подписчики Виктории стабильно растут.

Айза-Лилуна Ай

Айзу по сей день называют «бывшей женой Гуфа», хотя супруги развелись еще в 2014 году. Певица и не скрывает, что без бывшего мужа не достигла бы того, что имеет сейчас. В результате она стала популярным блогером и открыла салон красоты. На данный момент Айзу можно назвать самостоятельной единицей, хоть интриги с Гуфом периодически возвращаются в ее жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала Оксана Самойлова.