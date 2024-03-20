Задержание актера Кологривого за дебош в кальянной: эксклюзивные кадры

Актер укусил укусил официантку за ногу и вообще вел себя агрессивно.

Актера Никиту Кологривого задержали за дебош, который он устроил в кальянной в Новосибирске. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В ролике видно, что у Кологривого весьма приподнятое настроение и, несмотря на возможные проблемы, он уверен, что все закончится хорошо.

Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и даже укусил официантку за ногу. По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить девушку, что только сильнее разозлило Кологривого.

Известно, что актера пока отправили в спецприемник. А 21 марта в центральном суде Новосибирска пройдут слушания по делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне актер Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече.