Задержание актера Кологривого за дебош в кальянной: эксклюзивные кадры

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 48 0

Появились кадры задержания актера Никиты Кологривого за дебош в кальянной

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Актер укусил укусил официантку за ногу и вообще вел себя агрессивно.

Актера Никиту Кологривого задержали за дебош, который он устроил в кальянной в Новосибирске. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В ролике видно, что у Кологривого весьма приподнятое настроение и, несмотря на возможные проблемы, он уверен, что все закончится хорошо.

Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и даже укусил официантку за ногу. По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить девушку, что только сильнее разозлило Кологривого.

Известно, что актера пока отправили в спецприемник. А 21 марта в центральном суде Новосибирска пройдут слушания по делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне актер Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече.

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