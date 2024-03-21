Ученые связали прием «Виагры» со снижением риска болезни Альцгеймера

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

WSJ: «Виагра» помогает предотвратить болезни мозга, в том числе Альцгеймера

Ученые связали прием «Виагры» со снижением риска болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Действительно ли данный препарат способен быль средством профилактики в таком случае?

«Виагра», как выяснили ученые, может предотвращать снижение когнитивных способностей человека. Кроме того, данный препарат может помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом открытии сообщает URA.RU со ссылкой на иностранное издание The Wall Street Journal.

«Мы использовали искусственный интеллект для интеграции данных из нескольких областей, и все они указывали на потенциал силденафила (то есть „Виагры“. — Прим. ред.) против этого разрушительного неврологического заболевания», — рассказал изданию кандидат наук Фэйсьон Чэн.

Исследование было опубликовано в медицинском журнале Journal of Alzheimer’s Disease. В нем отмечалось, что пациенты, принимавшие «Виагру», на целых 30-54% меньше были подвержены Альцгеймеру по сравнению с теми, кто его не принимал.

Что касается России, то в 2022 году американская компания Viatris сообщила о прекращении поставок этого лекарства в Россию в форме таблетки. Но не стоит расстраиваться, так как в Минпромторге заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в России обеспечена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком случае употребление «Виагры» может привести к слепоте.

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