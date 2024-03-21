«Легко запугать»: как на самом деле в США отзываются о Байдене и его политике

Американский обозреватель рассказал об ошибках нынешней администрации президента.

К концу президентского срока главы США Джо Байдена весь мир уже окончательно понял, что Штаты теряют свои лидерские позиции на мировой арене. О том, какие ошибки допустила нынешняя администрация президента пишет EADaily со ссылкой на обозревателя The Wall Street Journal Уолтера Рассела Мида.

Так, одним из ярких примеров беспомощности американской власти стала «выходка властей Нигера». Правительство этой страны пригрозило США прекращением военного сотрудничества, когда Штаты обвинили их в ведении переговоров о продаже урана Тегерану.

Эксперт констатирует, что США больше не имеют возможностей для сдерживания стран, что представляет собой огромную проблему для их внешней политики и, возможно, переизбрания нынешнего президента. Так, подобно пугалу, которое больше не отгоняет голодных птиц, команда Байдена больше не может препятствовать «враждебным силам, разрушающим основы мирового порядка, возглавляемого Америкой».

Мид также критикует правительство США за планы по сокращению оборонных трат в следующем году. Ведь тогда администрация президента побуждает врагов Штатов «активизировать свои военные планы».

Однако специалист убежден, что ослабление политических позиций США в мире началось еще до прихода Байдена к власти. Вашингтон принимает целый ряд провальных решений — это и вывод войск из Афганистана и «запоздалая» помощь Украине, в результате чего США выглядят в глазах всех как «слабеющая держава, которую легко запугать».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как миллиардер из Штатов поймал Байдена на противоречиях.