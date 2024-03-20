Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Покажи Москву!»

Стартовал прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале RUSSPASS. На выбор есть пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт. Маршрут может быть любым: пешеходным или на разных средствах передвижения. Главное — его уникальность и продуманный сценарий.

Выбирать 12 победителей из каждого округа Москвы будут горожане в проекте «Активный гражданин». Еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри.

Итоги состязания подведут в конце июля, победители получат призы от партнеров, а все лучшие маршруты разместят на туристическом сервисе RUSSPASS.