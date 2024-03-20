Михаил Шуфутинский станет прадедушкой уже этим летом: «Так взволнован!»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 131 0

Михаил Шуфутинский станет прадедушкой уже этим летом

Михаил Шуфутинский станет прадедушкой уже этим летом: «Так взволнован!»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Пополнение планируется в семье 22-летнего внука шансонье.

Легенда отечественной эстрады Михаил Шуфутинский в скором времени станет прадедушкой. Внук 75-летнего шансонье Ноа Шуфутинский и его супруга Ахуву Махгерефте рассказали, что уже летом в их семье ожидается пополнение.

Родителями молодые люди решили стать довольно рано — юноше всего 22 года, однако, судя по всему, намерения у пары что ни на есть серьезные. В прошлом году они стали мужем и женой. В своих соцсетях влюбленные делились совместными фотографиями, на которых они мило обнимаются на фоне красивых пейзажей.

Сегодня в аккаунте появилось иное фото — снимок УЗИ с подписью: «Летом 2024». Поклонники немедленно бросились поздравлять внука Шафутинского с таким радостным событием.

«Так рада за вас двоих и вашу семью. О Боже, я так взволнован! Такие потрясающие новости! Поздравляю!», — такие сообщения оставляли радостные пользователи сети.

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