«Меркантильно или без любви»: Бледанс о роли брачных договоров в отношениях

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 235 0

Эвелина Бледанс: брачный договор поможет сохранить семью

«Меркантильно или без любви»: Бледанс о роли брачных договоров в отношениях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как, по мнению актрисы, составление такого документа может уберечь семью?

Российская актриса Эвелина Бледанс поддержала идею заключения брачных договоров, считая этот документ необходимым для сохранения семейных отношений. Об этом она высказалась на премьере фильма «Обоюдное согласие», которая состоялась в кинотеатре «Каро Октябрь».

«Брачный договор очень нужен. Но, к сожалению, или к счастью, мы русские женщины считаем, что если намекаем на брачный договор, значит, не любим мужчину, относимся к нему меркантильно или без любви», — заявила звезда в беседе с корреспондентом издания «Страсти».

По мнению актрисы, любовь проходит, а благодаря брачному договору можно сохранить хорошие отношения. В то же время он помогает людям, которые могут споткнуться в отношениях. Зная, что у пары есть договор, они не позволят себе уйти с «правильной дорожки», полагает Бледанс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бледанс вышла в свет в блузке покойной Гурченко. Артистка предстала в стильном образе, отсылающим к XIX веку.

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