Редкие фото: в соцсетях распространился новый снимок Серябкиной с сыном

Мальчик в тот момент смотрел мультик на смартфоне.

Певица Кети Топурия выложила фотографию экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной с сыном Лукой. Снимком она поделилась в своем личном блоге, который опубликовало у себя издание Газета.ру.

На кадре певица позирует вместе с сыном, лежа на ковре. Серябкина распустила волосы и накрасила губы розовой помадой. Ребенок же в этот момент смотрел мультфильм на смартфоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анна Хилькевич рассказала о ссоре с певицей Ольгой Серябкиной. Конфликт между знаменитостями произошел на реалити-шоу. Экс-участница «Серебра» рассказывала, что не верила слезам звезды «Универа». По ее мнению, так она пыталась манипулировать другими участниками и вызвать к себе жалость.

Так, в интервью Наталье Подольской Хилькевич призналась, что хотела дружить с Серябкиной, поскольку та казалась ей довольно интересной личностью.

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