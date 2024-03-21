Намек на завершение: Ассанжу могут смягчить наказание в рамках сделки с США

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WSJ: Ассанжу могут смягчить наказание в рамках сделки с США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ray Tang; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

При этом дискуссии между адвокатами длятся не первый месяц.

США готовы пойти на сделку с Джулианом Ассанжем, которому грозит 175 лет лишения свободы за рассекречивание конфиденциальной информации об американских военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, министерство юстиции Соединенных Штатов может смягчить наказание основателю «ВикиЛикс», если тот признает себя виновным в ненадлежащем обращении с секретными данными. При этом Ассанж может сделать это даже дистанционно — из тюрьмы в Великобритании, где он находится последние пять лет.

К слову, этот срок американские юристы обещают учесть при вынесении приговора. Однако, по данным журналистов, переговоры по данному вопросу на грани провала. Дискуссия между адвокатами австралийского журналиста и Минюстом США по поводу условий длится не первый месяц и пока не удалось достичь никакого прогресса.

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа
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