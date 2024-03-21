«Буду рожать сама»: звезда «Дома-2» Олеся Малибу хочет ребенка от бывшего мужа

Девушка мечтает стать мамой.

Бывшая участница шоу «Дом-2» Олеся Малибу собирается родить от бывшего мужа, пишет интернет-портал Prozvezd. В прошлом году Олеся вышла замуж за бизнесмена по имени Артемий.

К сожалению, брак распался через месяц. Когда девушка выходила замуж, ее главным условием было соблюдением верности мужем. Но также она требовала, чтобы Артемий зарабатывал не менее двух миллионов рублей в месяц и отдавал все деньги ей.

Пара рассталась из-за измены бизнесмена. Спустя полгода Артемий попытался вернуть Олесю. Но она не согласилась примириться с бывшим супругом.

«Теперь он говорит, что, когда это делал, был пьян. А сейчас якобы протрезвел и хочет меня вернуть. Но я ему сказала: „Либо ты меня вновь начинаешь обеспечивать, как раньше, либо все!“. Но он мне просто какие-то копейки скинул на карту на букет из 101 розы и все. Мне такое не интересно. Меня нужно полностью обеспечивать», — поделилась Малибу.

Девушка очень хочет стать мамой, отцом своего ребенка она собирается сделать Артемия. Развод ей при этом никак не мешает. Пара заморозила биоматериал бизнесмена. В прошлом у звезды «Дома-2» были проблемы со здоровьем.

Она уже пережила четыре неудачные подсадки эмбриона. После этого Малибу долго приходила в себя и посещала психолога. Однако сейчас она настроена решительно. Олеся хочет пройти процедуру подсадки еще раз, использовав для этого биоматериал бывшего мужа.

«Знаю, что буду самой лучшей мамой. Я бы и суррогатную мать взяла. Но так как я теперь уже не в браке, по закону не могу ее себе ангажировать. Буду рожать сама!» — заявила Олеся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олеся Малибу пережила нападение в столичном метро.

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