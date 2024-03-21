Германия рискует лишиться статуса «промышленной сверхдержавы».

Евросоюз потерял привлекательность для ведения бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой Германии.

Ее сотрудники опросили три тысячи предпринимателей. И по словам большинства из них, главная причина упадка — увеличение затрат из-за роста цен на энергоносители, а также бюрократические барьеры.

Bloomberg ранее не исключил, что Германия вскоре может лишиться статуса «промышленной сверхдержавы», поскольку в последнее время экономический спад в стране ускоряется на фоне снижения уровня конкурентоспособности. И каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за пределы страны.

Евросоюз с начала российской спецоперации ввел в отношении Москвы более 16 тысяч санкций. ЕС, как отмечал глава нашего МИД Сергей Лавров, это обошлось минимум в четверть триллиона евро.

Антироссийские ограничения и, прежде всего, отказ от дешевых энергоносителей, вызвали в Европе рекордную инфляцию и подорожание товаров, в том числе таких жизненно важных, как продукты питания.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что ее экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский посол назвал санкции США демонстрацией бессилия.