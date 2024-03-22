«Сильный взрыв и черный дым»: очевидец о новом обстреле Белгорода со стороны Украины

Жителей приграничных районов эвакуируют в пункты временного размещения.

Пять человек пострадали сегодня при новом обстреле Белгородской области. ВСУ били исключительно по мирным жителям. Снаряды летели в многоэтажные дома, машины, ударили по спортивной арене. Пять тысяч человек, как сообщается, остались из-за новой атаки без света.

Тяжелая обстановка сейчас в приграничных районах. На въезде в них даже поставили блокпосты. И в первую очередь — в Грайворонском округе. Там продолжается эвакуация, власти призывают жителей срочно покинуть свои дома. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко передает с места.

ПВО работает, как по расписанию. В 08:00 утра Белгород вновь под огнем ВСУ. Сбиты десять воздушных целей. Мирные кварталы засыпало осколками. Повреждены более 30 квартир в шести многоквартирных домах.

«Находился прямо здесь в машине. Машину чуть зацепило. Прятался здесь под углом. Потом очень сильный взрыв, черный дым, машина стоит. Водитель, слава Богу, остался жив», —вспоминает очевидец.

Пять человек ранены. Их оперативно доставили во вторую городскую больницу. Серьезно досталось припаркованным автомобилям.

Вот как раз место прилета, один из осколков упал прямо на проезжую часть. ВСУ вновь бьют по мирным кварталам Белгорода. Есть пострадавшие. Как раз на этой машине ехал мужчина. Машину сильно посекло осколками, он — ранен. Осколки разлетелись метров на 30 от машины. Так же запчасти. Все уже оцепили лентой, и пройти туда невозможно.

Второй прилет — рядом со спортивной Ареной. На фасаде нет целого места. Прямо на входе глубокая воронка.

«В 20 метрах от меня взорвалась», —отмечает мужчина.

«Мы услышали стекла. Зашли на кухню, потом я вышла посмотреть машину — пищал брелок. Машину пробило», —рассказывает местная жительница.

Боеприпас прилетел на чердак многоквартирного дома. Все это произошло на улице Спортивная, повреждены автомобили, посыпались стройматериалы, осколки, битое стекло. Под ногами стоит невероятный скрежет, но местные жители уже приступили к разбору завалов

Внутри здания все усыпано грудами битого стекла. Хозяин этой квартиры чудом остался жив. Боеприпас прилетел в считанных метрах от его квартиры.

«Когда сработала сигнализация, я спал еще. Я встал, вышел в коридор, стоял ближе к ванной», — показывает местный житель свою разрушенную комнату.

Из-за напряженной обстановки жителей приграничных районов отправляют в пункты временного размещения. Там людей обеспечивают трехразовым горячим питанием, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Уже завтра более тысячи детей из белгородского приграничья отправятся в Пензу, Калугу и Тамбов.

«На самом деле на сегодняшний день у нас количество регионов, которые готовы принять наших детей, больше, чем мы сейчас можем это организовать», —отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Непростой остается обстановка и в грайворонском приграничье. Глава местной администрации Геннадий Бондарев призывает жителей муниципалитета на время оставить свои дома. Всех их уже готовы принять в Ярославской области.