Европа не сдержала обещания, данные Украине: «Цель все еще в силе»

Стано: ЕК не смогла поставить Киеву миллион боеприпасов за год
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
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Однако европейские дипломаты все еще намерены поддерживать киевский режим, несмотря ни на что.
У Европы не получилось выполнить обещания перед Украиной о поставках одного миллиона боеприпасов за год. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Весной 2023-го лава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении Еврокомиссии осуществлять бесперебойные крупные поставки киевскому режиму, которые к марту текущего года должны были достигнуть миллиона снарядов. Но европейская поддержка Украины сократилась вдвое.
«Эта тема обсуждалась вчера на встрече глав МИД. Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим один миллион снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее к концу марта, мы поставим около 500 тысяч снарядов», — сказал Петер Стано на брифинге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Европе рассказали о скупке земель на Украине западными корпорациями.
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