«В первую очередь»: Шольц придумал, на что потрать доходы от российских активов

Европейские политики решают, как лучше распорядиться средствами, которые им не принадлежат.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доходы от замороженных российских активов можно использовать для помощи Украине, так как они «никому не принадлежат». Об этом политик заявил в ходе своего выступления на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат. Поэтому они могут быть потрачены Европейским союзом», — заявил Шольц, добавив, что в первую очередь средства можно использовать для покупки оружия для ВСУ.

На очередном саммите главы государств Европейского союза обсуждают возможность направить доходы от активов РФ в Европейский фонд мира, чтобы 90% выделить для прямого оказания военной помощи ВСУ, а остальное — в поддержку оборонного производства Незалежной.

Российские активы не дают покоя властям западных стран долгое время. А последние месяцы зарубежные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Правда, политик так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это, так как их фактически не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что ЕС потерял привлекательность для ведения бизнеса.