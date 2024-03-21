Лавров расстроился из-за удаления сербского защитника в матче с Россией: «Зря»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 337 0

Лавров расстроился из-за удаления сербского защитника в матче с Россией

Фото, видео: 5-tv.ru

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Судья показал красную карточку на 20-й минуте игры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил итоги первого тайма в товарищеском матче между футбольными сборными России и Сербии. В комментарии для «Спорт-Экспресса» и 5-tv.ru глава МИД рассказал, что разочарован удалением сербского защитника, выступающего за ПФК ЦСКА, Милана Гайича.

«Зря удалили», — сказал дипломат.

Удаление у сборной Сербии произошло на 20-й минуте игры. Судья показал красную карточку защитнику и назначил пенальти в ворота команды соперника. 11-метровый удар реализовал полузащитник Антон Миранчук.

Встреча между Сербией и Россией началась в 20:00 по Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Перед игрой символический удар по мячу нанес актер Милош Бикович.

Эта первая игра России с европейской страной за последнее время. Сборные и клубы РФ были отстраненны от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная России по футболу одержала победу в матче с командой Сербии.

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